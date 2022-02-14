Вищий антикорупційний суд знову не обрав запобіжний захід Сергію Кузьміних [ Редактировать ]
Спроба номер три. Нардепові Сергію Кузьміних Вищий антикорупційний суд сьогодні вкотре намагався обрати запобіжний захід. Утім, знову не вдалося. Захист підозрюваного зажадав змінити головуючого суддю. Чим закінчилося засідання? І чому корупційна справа тріщить по швах? - Іван Пінчук з'ясовував.
14 лютого. 12:00. Вищий антикорупційний суд уже втретє намагається обрати запобіжний захід нардепові Сергію Кузьміних. Його підозрюють в отриманні пів мільйона гривень хабаря на закупівлях медичного обладнання.
Олег Ткаченко, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду:
О, поменшало журналістів. Щось, пан Кузьміних, цікавість до вас зникає потихеньку.
Прокуратура просить суд узяти підозрюваного під варту на два місяці з альтернативою застави. Максимальна - за інкримінованою статтею - 49 тисяч гривень. Та її прокурор, вважає, замалою. Захисники ж наполягають на пришвидшенні засідання. Бо їхнього підзахисного чекають у НАБУ.
Лариса Криворучко, адвокатка:
Кузьміних Сергій Володимирович, сьогодні йому необхідно з`явитися у даному провадженні о 14 годині до НАБУ для допиту.
Суддя зауважує: прокурор, присутній у залі, може скасувати повістку. Та в захисту ще є аргументи.
Всі зауваження я хотіла оголосити. - Які зауваження? - На незаконні дії головуючого. - Давайте так. Це не передбачено КПК. - Маю право. Передбачено. - ст. 42? - Да, ст. 42. - Цитуйте, щоб чули масмедіа. - Я вам зобов'язана цитувати закон? - Мені ні. Але ж суспільству цікаво.
Зрештою, статтю закону зачитує сам суддя. І так у суперечках минає майже все судове засідання, доки захист не заявляє про відвід судді.
(адвокат кричить) - Присядьте, будь ласка. Ви відвід заявили, сядьте! (кричить, стукає рукою по столу) - Не підвищуйте на мене тон, ваша честь!
Тепер у справі - чергова перерва. Доки вже інший суддя - Віталій Дубас - не вирішить, чи задовольнити клопотання про відвід судді Ткаченка. Розглянути це питання мали о 16:30, та самі заявники - не з'явилися. Тож і тут оголосили перерву. До завтрашнього ранку.
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