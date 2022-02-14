Росія й Білорусь майже тиждень проводять спільні військові навчання [ Редактировать ]
Випробування зброї та нервів. Росія й Білорусь уже майже тиждень проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-22". І вишкіл триває неподалік українського кордону. Західні партнери припускають, що це може бути частиною плану вторгнення в нашу країну.
Що думають із цього приводу українці, які живуть на білоруському рубежі? Сніжана Сидорук побувала в прикордонних селах Рівненщини й дізналася, як почуваються люди в умовах тривожних заяв та військових маневрів.
Тамо я живу в том конці. То шо - кілометр да й Білорусія, да й кордон.
Пані Віра живе біля самісінького білоруського кордону. По той бік - у неї донька та внуки. У те, що сусіди можуть напасти, жінка не вірить.
Віра Гузіч, жителька села Городище:
Нічо в нас тут ніхто не стріляє. Ніхто, нічо. Мирно живем. Спокойно.
До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гуркотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині.
Валентина Мазанович, староста Туменського старостинського округу:
Живем так, як і жили. Нічого нового, кордон закритий. Люди можна сказати, що вже й звиклися попривикали до такої ситуації. Ну як дивишся телевізор - трохи страшно.
Паніки через тривожні заяви в Городищі, де з пів тисячі жителів, немає. Село живе своїми клопотами - люди готуються до весняно-польових робіт.
Раньше Лукашенко казав - я на в Україну на комбайнах буду їхать - а щас угрожає - на танках.
У тому, що "бацька" піде війною, селяни сумніваються, проте про всяк випадок поглядають у бік кордону, чи надійно він охороняється.
За добу проходимо приблизно до 10-12 кілометрів, дивимся, спостерігаємо за ділянкою кордону, моніторим кордон.
На рубежі - все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди.
Олександр, прикордонник:
Не спостерігається ні військової техніки, ні посилених нарядів якохось - чисельність нарядів та сама по суміжній стороні.
На те, що не можуть розгледіти із землі, дивляться з неба.
Нікого не видно - ні диверсантів, ні військової техніки.
Та попри це, прикордонники - у повній бойовій готовності. Залучили додаткові наряди.
Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби дев'ятого прикордонного загону імені Січових Стрільців:
Якщо буде якась зовнішня агресія, то основне завдання прикордонників - це стримати цю агресію, стримати будь-які провокаційні дії можливого ворога до підтягнення основних сил армії.
Рівненщина має понад дві сотні кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно це ліси й болота. Єдина міжнародна траса - веде до пункту пропуску Городище. Він уже майже два роки як зачинений - через карантин. Проте до нього нині посилена увага. Звідси до білоруського Лунінця якихось тридцять кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки.
Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби дев'ятого прикордонного загону імені Січових Стрільців:
Ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без якихось певних проводжатих або великі скупчення військових людей, техніки по лісисто-болотистій місцевості не сильно пройдуть, тому всі асфальтні дороги вони, як правило, є стратегічними об'єктами.
Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть - якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч.
Іван Хомицький, житель села Городище:
Нехай дають зброю - да й будем стоять да й всьо. А шо ж робить. Іначе нас. Ми не нападаєм і не чіпаєм їх і не лякаєм. Ми ніщо не говорим - не лізьте до нас.
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Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть - якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч.
Про це під час телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив глава Міноборони Білорусі - Віктор Хренін.
Наразі Збройні сили Росії на навчаннях зосереджені на посиленні білоруського кордону - відпрацьовують завдання з пошуку, блокування та знищення незаконних збройних формувань.
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