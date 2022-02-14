Україна не поступиться курсом до ЄС та НАТО заради врегулювання відносин з Росією. Про це заявив речник президента Зеленського Сергій Никифоров. Так він відреагував на повідомлення в ЗМІ щодо заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. Той начебто сказав, що наша держава готова відмовитися від перспективи участі в Альянсі заради досягнення миру.

Згодом речник МЗС України Олег Ніколенко та спікер парламенту Руслан Стефанчук заявили, що слова Пристайка були вирвані з контексту, а зміна курсу з відмовою від НАТО є антиконституційною.

Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради України: