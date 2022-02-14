Слова Пристайка були вирвані з контексту - Руслан Стефанчук [ Редактировать ]
Україна не поступиться курсом до ЄС та НАТО заради врегулювання відносин з Росією. Про це заявив речник президента Зеленського Сергій Никифоров. Так він відреагував на повідомлення в ЗМІ щодо заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. Той начебто сказав, що наша держава готова відмовитися від перспективи участі в Альянсі заради досягнення миру.
Згодом речник МЗС України Олег Ніколенко та спікер парламенту Руслан Стефанчук заявили, що слова Пристайка були вирвані з контексту, а зміна курсу з відмовою від НАТО є антиконституційною.
Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради України:
Наскільки я розумію, наскільки я зранку був проінформований, що пан Пристайко чітко зазначив, що курс на НАТО є складовою нашої Конституції. Я абсолютно підтверджую цей факт - це складова конституції України. Я наскільки знаю, станом на зараз не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до конституції України в частині членства України у НАТО.
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Про це заявив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Так Банкова відреагувала на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.
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