Знову до роботи. Після тривалої відпустки й карантинних канікул нардепи повернулися під купол. І перше питання, яке обговорили на погоджувальній раді, - безпекова ситуація. А ще планують створити тимчасову слідчу комісію, яка дасть оцінку Мінським домовленостям і спрямує офіційне звернення до країн-гарантів Будапештського меморандуму.

Працювати ж парламентарії готові хоч цілодобово, та поки що Рада збиратиметься за розкладом. Анна Каменєва продовжить.

"Покарантинили" - і досить. Після двох тижнів роботи в комітетах - нардепи повертаються до сесійної зали. Ба більше, кажуть - за потреби працюватимуть навіть цілодобово. Та керівництво парламенту про всяк випадок - нагадує депутатам, де їхні робочі місця.

Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України:

Точно не очікують від нас наразі того, що ми будемо в залі офіційних делегацій перебувати в Борисполі. І там чекати вильоту. А очікують, що ми будемо працювати над питаннями, які зараз турбують всіх.

А турбує передусім безпека. У монобільшості - закликають зберігати спокій.

Андрій Мотовиловець, народний депутат, "Слуга народу":

Нас зовсім не лякає 100 тисяч російських військ, 400 тисяч українців тримали зброю в руках і вміють захищати свою країну. Ми всі спокійно повинні працювати, продовжувати працювати.

А в опозиції - вимагають створити антикризовий штаб або тимчасову спеціальну комісію для оперативної розробки законопроєктів.

Юлія Клименко, народний депутат, "Голос":

За участі виконавчої влади, за участі силового блоку і кожен день, щодня обговорювати, приймати рішення, які необхідні.

Щойно постанова про створення ТСК буде зареєстрована, спікер обіцяє поставити її на порядок денний. Сьогодні ж на погоджувальній раді домовилися і про створення робочої групи для напрацювання двох документів - про оцінку парламентом Мінських домовленостей та про звернення до країн-гарантів Будапештського меморандуму.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Особливе парламентське звернення, де чітко визначений алгоритм - по-перше, жорстких гарантій Україні в тому випадку, якщо є агресія, а по-друге, алгоритм дій - як через раду безпеки Організації Об'єднаних Націй це вирішувати.

А завтра нардепи планують звернутися до міжнародних партнерів, урядів і парламентів інших країн щодо ймовірної ескалації з боку Росії. А ще - в порядку денному - документ про спрямування 17 мільярдів на гарантії авіаперельотів. Обранці вкотре вимагають розглянути й законопроєкти про збільшення фінансування армії.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

50 млрд збройним силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення. Дозу і суб'єктам місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони - поставити це першими пунктами порядку денного.

Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України:

Ми досі не побачили конкретних пропозицій збільшення фінансування на обороноздатність нашої країни, це збільшення заробітних плат військовим вже в цьому році. Виділення 2,7 млрд грн на розгортання та розміщення сил територіальної оборони.

Закликають в опозиції не забувати й про інші нагальні питання.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Соціальна підтримка людей - це зміни до бюджету, щоб збільшити фінансування медицини, вчителів. Тих людей, хто дійсно потребує допомоги держави. Такі дії парламенту зразу дозволять сказати, що він займається нормальною спокійною роботою, і він є на свому місці.

У п'ятницю чекають під куполом звіту міністрів оборони та фінансів. Для розмови відвели дві години, замість традиційної однієї. А от чи буде цього тижня позачергове засідання за участі керівників МВС, ГПУ та ДБР щодо справ, у яких фігурують нардепи, зокрема, "слуга" Трухін - невідомо. Депутати ще досі не зібрали ста п'ятдесяти підписів.