Київ готується до ворожого вторгнення. У столиці втричі збільшили кількість укриттів та сховищ. Про готовність тероборони відзвітував міський голова Віталій Кличко. Каже, в Києві є чотири з половиною тисячі місць, де зможуть сховатися жителі.

Це - підземні паркінги й переходи, станції метро та підвали. Також підготовлені системи для безперебійного постачання світла, тепла й води.

Віталій Кличко, Київський міський голова: