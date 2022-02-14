У столиці втричі збільшили кількість укриттів та сховищ [ Редактировать ]
Київ готується до ворожого вторгнення. У столиці втричі збільшили кількість укриттів та сховищ. Про готовність тероборони відзвітував міський голова Віталій Кличко. Каже, в Києві є чотири з половиною тисячі місць, де зможуть сховатися жителі.
Це - підземні паркінги й переходи, станції метро та підвали. Також підготовлені системи для безперебійного постачання світла, тепла й води.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Ми знайшли можливості й забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. З грудня в постійній роботі знаходяться 3-4 блоки. Це дозволяє в складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання нашого міста. Насамперед медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури.
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