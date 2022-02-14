В Офісі президента відбулося засідання парламентської фракції "Слуга народу" за участі президента України Володимира Зеленського і спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про що говорили й чому поїхали на Банкову - в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" розповіла кореспондент Анна Каменєва.

Народні депутати розповіли, що на зустрічі йшлося про безпекові питання. І причин для паніки населення України наразі немає.

Народна депутатка від "Слуги народа" Ольга Василевська-Смаглюк:

Наскільки дав зрозуміти президент, жодних стопроцентних підтверджень про те, що буде вторгнення, тому він назвав обстановку "адекватною" і сказав, що жоден чиновник не може собі дозволити покинути межі нашої країни. По тих чиновниках, які зробили це, будуть суворі міри і будуть вирішуватись питання щодо їх повернення.

Обговорювали на засіданні також і важливі законопроєкти, зокрема щодо збільшення фінансування Збройних сил.

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія:

Головний законопроект, з яким звернувся до нас президент, це законопроект про підвищення заробітних плат на армію. Згідно з указом, який він нещодавно вносив. І ми обговорювали, яким чином це впровадити найбільш швидким чином. Думаю що ми вже на цьому тижні проголосуємо це в першому читанні. Там буде перерозподіл, частина грошей з інфраструктури, з доріг забирається. Частина ми внесли від Кабміну законопроект про підвищення ренти на газ.

Підвищити зарплати військовослужбовцям, нацгвардійцям і передусім тим, хто на передовій, планують з 1-го березня на 30%. І на це знадобиться щонайменше 30 мільярдів гривень. також президент на зустрічі також рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт про економічний паспорт українця, а ще розглянути можливість і ухвалити законопроєкт про онлайн-голосування для депутатів.