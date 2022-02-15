Україну відвідають очільники МЗС Великої Британії та Італії [ Редактировать ]
Цього тижня Україну відвідають очільники МЗС Великої Британії та Італії.
Уже сьогодні до Києва завітає міністр закордонних справ Італії - Луїджі Ді Майо. А за два дні з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії - Ліз Трасс.
Тоді ж Київ відвідає маршалок польського Сейму - Томаш Ґродзький. Сторони обговорять ескалацію ситуації вздовж українських кордонів і шляхи стримування російської агресії.
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