Цього тижня Україну відвідають очільники МЗС Великої Британії та Італії.

Уже сьогодні до Києва завітає міністр закордонних справ Італії - Луїджі Ді Майо. А за два дні з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії - Ліз Трасс.

Тоді ж Київ відвідає маршалок польського Сейму - Томаш Ґродзький. Сторони обговорять ескалацію ситуації вздовж українських кордонів і шляхи стримування російської агресії.