Поблизу Мюнхена зіштовхнулися два потяги: є постраждалі [ Редактировать ]
Одна людина загинула, майже два десятки поранені внаслідок залізничної аварії на півдні Німеччини.
Поблизу Мюнхена на великій швидкості лобом у лоб зіштовхнулися два потяги. На момент зіткнення у вагонах їхало близько сотні пасажирів.
На місці працюють понад 200 рятувальників. Аби дістати машиніста та одного з пасажирів, довелося розрізати металеві уламки. Рух на ділянці призупинили. Причини аварії з'ясовують.
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