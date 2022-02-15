Одна людина загинула, майже два десятки поранені внаслідок залізничної аварії на півдні Німеччини.

Поблизу Мюнхена на великій швидкості лобом у лоб зіштовхнулися два потяги. На момент зіткнення у вагонах їхало близько сотні пасажирів.

На місці працюють понад 200 рятувальників. Аби дістати машиніста та одного з пасажирів, довелося розрізати металеві уламки. Рух на ділянці призупинили. Причини аварії з'ясовують.