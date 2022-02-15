До Києва завітає міністр закордонних справ Італії [ Редактировать ]
Сьогодні до Києва завітає міністр закордонних справ Італії - Луїджі Ді Майо. А за два дні - з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії - Ліз Трасс. Тоді ж Київ відвідає маршалок польського Сейму - Томаш Ґродзький. Про свій візит до України найближчими днями оголосили міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. Головна тема для обговорення - ескалація ситуації вздовж українських кордонів та шляхи стримування російської агресії.
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