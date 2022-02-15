Наша пісня гарна й нова. Путін знову звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і прав російськомовного населення. Виклав він це на пресконференції після переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцем, який сьогодні прибув до Москви з Києва, де напередодні зустрівся з українським президентом. Тирада Путіна пролунала у відповідь на заяву Шольца, що війна між Росією та Україною не повинна розпочатися й терміново потрібна деескалація...

Що ж до тем переговорів, то серед інших питань сторони обговорили... енергетику. Ішлося як про "Північний потік-2", так і про постачання газу через Україну, яке - як запевнив кремлівський очільник - РФ продовжить, але якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і якщо газотранспортна система України буде в належному технічному стані.