У Росії відбулись перемови Олафа Шольца та Володимира Путіна [ Редактировать ]
Наша пісня гарна й нова. Путін знову звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і прав російськомовного населення. Виклав він це на пресконференції після переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцем, який сьогодні прибув до Москви з Києва, де напередодні зустрівся з українським президентом. Тирада Путіна пролунала у відповідь на заяву Шольца, що війна між Росією та Україною не повинна розпочатися й терміново потрібна деескалація...
Що ж до тем переговорів, то серед інших питань сторони обговорили... енергетику. Ішлося як про "Північний потік-2", так і про постачання газу через Україну, яке - як запевнив кремлівський очільник - РФ продовжить, але якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і якщо газотранспортна система України буде в належному технічному стані.
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Россия продолжит поставки газа через Украину после 2024 года, если будет спрос на поставки в Европе и будет исправна газотранспортная система Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Кремле
Німецький лідер наголосив, що його країна підтримувала Україну як ніхто інший, повідомив про черговий кредит Києву на 150 млн євро.
Це його перший візит до України після обрання на посаду.
Це його перший візит до України після обрання на посаду.
Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил России о серьезных экономических и политических последствиях в случае военного вторжения в Украину