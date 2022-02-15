Виїзне засідання в Києві завтра проведе Комітет нацбезпеки та оборони литовського парламенту. Нагадаю, раніше американська розвідка попереджала про плани Кремля атакувати Україну саме 16 лютого. Водночас посол Литви в Україні Вальдемар Серапінас наголосив - нині Києву необхідна як військова підтримка, так і політична солідарність. І, цитую, "Литва її демонструє". Також Серапінас зазначив - посольство Литви найближчим часом не планує залишати Київ і переїжджати на захід України на тлі ймовірного вторгнення з боку РФ. Ба більше, Литва направить в Україну військових інструкторів, які навчатимуть українських бійців використовувати ракетні системи Stinger. За інформацією Міноборони Литви, група солдатів дивізіону ППО країни проведе навчання своїх колег в Україні, цитую, "в найближчі кілька тижнів".