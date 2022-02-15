Зброя союзників - у військах і вже на Донбасі

Канада готова надати Україні летальну зброю і кредит - майже 400 мільйонів доларів. Про це заявив Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Дат він не називав. Але така підтримка, на його думку, допоможе стримати агресію Росії.

А поки чекаємо на черговий вантаж, на Донбасі наші військові вже опановують американську та британську зброю. На що вона здатна? - вишкіл армійців бачив наш Ігор Левенок.

Зброя союзників - у військах і вже на Донбасі.

Українські десантники відпрацьовують застосування американських та британських гранатометів в умовах наближених до бойових.

Ігор Левенок, кореспондент:

Наші армійці мають завдати блискавичного удару по виявленій колоні ворожої техніки. І це саме зараз буде відбуватися. Наші десантники мають використати британські гранатомети NLAW.

Бійці вискакують з панцерника, стріляють, займають оборону, постріл, враження цілі.

Результат перевершив усі очікування. Один постріл - одна ціль. Шансів врятуватися екіпажу танку після влучання в нього такою ракетою - нуль.

Т-72, Т-64, Т-62 відриває навіть башню коли він детонує.

Степан зізнається: стріляв з британського гранатомета бойовим зарядом уперше. І не схибив. Зброя проста у використанні та високоточна.

Все дуже продумано, дійсно річ варта своїх коштів.

Британський NLAW стріляє за принципом: спіймав ціль в оптику, вистрілив і забув. І головне - підготовка гранатометників триває не більше двох діб.

Бійці випробовують й іншу грізну зброю - американський проти бункерний гранатомет М-141. Його потужність вражає.

Пробиває двісті вісім міліметрів бетону.

За стрільбами спостерігав командувач Операції об'єднаних сил генерал Олександр Павлюк.

Олександр Павлюк, командувач Операції об'єднаних сил:

Ми вивчаємо різні й самі складні варіанти розвитку ситуації, щоб бути готовими. Тому ця зброя буде застосовуватися при безпосередньо наступі агресора на нашу територію і я думаю, що вся наша інша зброя здатна зупинити будь-якого агресора.

Командувач закликає: вірте у Збройні сили України! Як це робить його родина. Дружина і дві доньки. Вони в Україні й покидати Батьківщину не збираються.

Олександр Павлюк, командувач Операції об'єднаних сил:

Я кажу все буде добре, все буде Україна, вірте збройним силам! І вони вірять. Їх постійно питають, що там батько каже? Батько каже все буде нормально.

Українські солдати кажуть: зброя від союзників, то добре, але не тільки нею можна бити ворога. Новітні вітчизняні розробки не гірші й це додає упевненості у власних силах.