Українські військові опановують американську та британську зброю [ Редактировать ]
Канада готова надати Україні летальну зброю і кредит - майже 400 мільйонів доларів. Про це заявив Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Дат він не називав. Але така підтримка, на його думку, допоможе стримати агресію Росії.
А поки чекаємо на черговий вантаж, на Донбасі наші військові вже опановують американську та британську зброю. На що вона здатна? - вишкіл армійців бачив наш Ігор Левенок.
Зброя союзників - у військах і вже на Донбасі.
Українські десантники відпрацьовують застосування американських та британських гранатометів в умовах наближених до бойових.
Ігор Левенок, кореспондент:
Наші армійці мають завдати блискавичного удару по виявленій колоні ворожої техніки. І це саме зараз буде відбуватися. Наші десантники мають використати британські гранатомети NLAW.
Бійці вискакують з панцерника, стріляють, займають оборону, постріл, враження цілі.
Результат перевершив усі очікування. Один постріл - одна ціль. Шансів врятуватися екіпажу танку після влучання в нього такою ракетою - нуль.
Т-72, Т-64, Т-62 відриває навіть башню коли він детонує.
Степан зізнається: стріляв з британського гранатомета бойовим зарядом уперше. І не схибив. Зброя проста у використанні та високоточна.
Все дуже продумано, дійсно річ варта своїх коштів.
Британський NLAW стріляє за принципом: спіймав ціль в оптику, вистрілив і забув. І головне - підготовка гранатометників триває не більше двох діб.
Бійці випробовують й іншу грізну зброю - американський проти бункерний гранатомет М-141. Його потужність вражає.
Пробиває двісті вісім міліметрів бетону.
За стрільбами спостерігав командувач Операції об'єднаних сил генерал Олександр Павлюк.
Олександр Павлюк, командувач Операції об'єднаних сил:
Ми вивчаємо різні й самі складні варіанти розвитку ситуації, щоб бути готовими. Тому ця зброя буде застосовуватися при безпосередньо наступі агресора на нашу територію і я думаю, що вся наша інша зброя здатна зупинити будь-якого агресора.
Командувач закликає: вірте у Збройні сили України! Як це робить його родина. Дружина і дві доньки. Вони в Україні й покидати Батьківщину не збираються.
Олександр Павлюк, командувач Операції об'єднаних сил:
Я кажу все буде добре, все буде Україна, вірте збройним силам! І вони вірять. Їх постійно питають, що там батько каже? Батько каже все буде нормально.
Українські солдати кажуть: зброя від союзників, то добре, але не тільки нею можна бити ворога. Новітні вітчизняні розробки не гірші й це додає упевненості у власних силах.
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