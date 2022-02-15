Скорботні заходи до Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів відбулися по всій Україні [ Редактировать ]
Сьогодні День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Скорботні заходи відбулися по всій Україні. У Києві до меморіального комплексу - квіти поклав мер столиці Віталій Кличко. З нагоди роковин він пообіцяв - учасникам бойових дій в Афганістані, а також родичам загиблих - матеріальну допомогу. З місцевого бюджету спрямують п'ять з половиною мільйонів гривень. Нагадаю, 15 лютого 1989 року територію Афганістану залишили останні підрозділи радянських військ.
Пройшло багато років і ми можемо чітко, дати відповідь що наші хлопці там робили. Не будемо забувати що 160 тисяч українців пройшло через це пекло. Три тисячі не повернулись, але повернулись багато людей психічно травмованих, повернулись інвалідами.
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