На Буковині в селі Білівці місцеві жителі створили добровольчу пожежну бригаду. Взяти справу до своїх рук люди вирішили після чергової пожежі. Що в них вийшло? - Ольга Лучек розкаже.

Ось ці кремезні чоловіки працюють механіками на місцевому підприємстві. А коли отримують тривожний виклик, залишають усі свої справи. І вже за кілька хвилин вони в бойовій готовності.

45 секунд як в армії (сміються)

Пожежну машину добровольцям надали рятувальники з Чернівців, а відремонтували її небайдужі жителі села.

Володимир Дубчак, підприємець:

А ми тут на місці й можемо за 10 хвилин бути на пожежі. Поки у нас не було машини пожежної, у нас були трактора з бочками 10-тонками, ми виїжджали тракторами, пробували гасити.

Пожежники-добровольці не отримують зарплати. Але попри це, не менш рішучі й мають бойовий дух.

Олександр Кочурка, рятувальник-доброволець:

Коли стається пожежа нас викликають. Машина готова до виїзду. Виїжджаємо на саме місце пожежі. Чим скоріше приїдемо, тим краще, більше урятуємо, менша пожежа буде.

До того ж добровольці виїжджатимуть і в сусідні села.

Михайло Заінчковський, заступник начальника п'ятого підрозділу ГУ ДСНС у Чернівецькій області:

Наш підрозділ прибуває за 30 хвилин, тому можна зрозуміти весь той об'єм шкоди, яку може завдати пожежа за цей весь період. Даний місцевий підрозділ буде обслуговувати декілька населених пунктів, це село Білівці, село Ярівка, село Крутеньке, село Пашківці та село кругле, які є в радіусах їхнього доїзду, у 20 хвилин вкладаються.

І от надходить повідомлення. Неподалік загорілося закинуте приміщення. Хоча виклик і навчальний, добровольці готуються до виїзду з усією відповідальністю.

Рятувальники розповідають - часто, коли гасили пожежі в селі, воду доводилося носити відрами. Нині ж для цього є все необхідне обладнання. Ось ми й на місці.

Феодосій Гаврилюк, рятувальник-доброволець:

Случайне займання, із завданням справилися. Я з дитинства мріяв стати пожежником. А тут вийшла нагода стати у бригаду.

Пожежу ліквідовано. А це означає, що хлопці впорались, і всі знову повертаються на своє основне місце роботи.