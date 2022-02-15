Хочеш добувати газ - плати! В парламент внесли законопроєкт про збільшення податків на видобуток блакитного палива. У середньому, на 20-30 відсотків. А це може збільшити цифри в платіжках.

Чому і наскільки? І головне - що потрібно зробити, аби збільшити видобування українського газу? Подробиці далі.

Зранку - гроші, вдень - видобування! До того ж заплатити за нього треба буде більше!

Людмила Буймістер, народний депутат, позафракційна:

З цим законопроєктом вони будуть підвищуватися значно вище.

"Вони" - це податки на видобуток українського газу. Згідно із законопроєктом, поданим "слугою" Гетманцевим, у середньому доведеться заплатити вчетверо більше. Усе залежить від глибини свердловини. А якщо, наприклад, компанія тільки починає її розробку, це обійдеться всемеро дорожче.

Борис Кушнірук, економіст:

Вибачте, ви про що думаєте? Там же ще нічого не добули. Ви про що думаєте? Ще ж потрібно вкласти інвестиції і допоки він отримає прибуток і компенсує втрати, в нього ціна може збільшитися в декілька разів.

А як це вплине на споживачів?

Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина":

За будь-яке таке підвищення ренти, заплатить врешті-решт споживач. Тобто ми з вами. Десятки мільйонів українців переплатять або в тарифі, або в теплі, або в ціні на газ.

Тож ми вирішили запитати: чи готові українці платити за комірне (зокрема за газ) більше?

Дааааа, готові, страшне діло, як готові.

Наталія, пенсіонерка:

А потому что пенсия мала. Де я візьму більше?

Тому до здорожчання комуналки пані Наталя не готова. Каже: і нинішня ціна - вісім гривень за куб - її не влаштовує. Бо в неї - дача!

Наталія, пенсіонерка:

Я взимку, Слава Богу, там не живу. Мені досить платити і в літній час. А потім буде катастрофа, бо пенсії не збільшують, а тарифи гонять так шо… немає на шо взагалі жити. Якщо порахувати всю комуналку, то на життя зовсім нічого не залишається.

А чому ціни на газ можуть зрости? - Збільшення податку на видобуток газу, автоматично означає його скорочення. А отже, "газова імпортозалежність" тільки збільшиться.

Борис Кушнірук, економіст:

Що в пріоритеті? Додаткові надходження, які ми хочемо отримати в держбюджет від видобування, чи збільшити саме видобування, яке пов'язано з газом, якого нам не вистачає. Нам для забезпечення енергетичної незалежності, надзвичайно важливо було б наростити видобування.

Бо залежимо від імпорту! Особливо зараз - в опалювальний період! І що менше вітчизняного газу, то більше дорогого - європейського.

Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина":

Нас примушують привчатися до європейських захмарних цін, які вже знов на сьогодні складають тисячу-тисячу сто доларів за тисячу кубів. Це для того, аби скоротити видобуток газу в Україні. Щоби дійсно ті компанії приватні, які поки що нарощують видобуток газу, в них зростання йде просто їх хочуть, щоб вони не видобували газ.

Бо буде нерентабельно! Зі збільшенням ренти українське газовидобування може просто зупинитися!

Людмила Буймістер, народний депутат, позафракційна:

У нас тормозиться власний видобуток газу і його збільшення. Державні компанії, на жаль, скоротили вже на сім мільярдів кубометрів на рік видобуток українського газу, а збільшили його, при чому не суттєво, але збільшили виключно приватні компанії. Ніякої розробки свердловин з цим законопроєктом не буде.

Борис Кушнірук, економіст:

Ви не можете міняти, тому що там вийшов там народний депутат і вніс законопроєкт, який там міняє підходи. Це неправильний підхід з точки зору передбачуваності й прогнозованості політики держави.

Чи реалізують її - питання поки що відкрите. Законопроєкт розглянуть у комітеті з питань енергетики. А вже в четвер за нього можуть і проголосувати. Документ на порядку денному.