Є підстави для стриманого оптимізму, проте підстав говорити про реальну деескалацію немає. Таке сказав генеральний секретар НАТО на заяви Кремля про буцімто відведення частини військ. Він наголосив: офіційна Москва досі не відповіла на пропозицію Альянсу провести чергові консультації. Сьогодні у Брюсселі зберуться міністри оборони НАТО. Тема зустрічі - можлива атака Росії щодо України.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

"Те, що ми бачили ще з минулої весни, - що вони пересувають свої війська туди-сюди, але це ще не є ознакою реальної деескалації. Часом ми спостерігаємо, що на певні позиції приводять не лише війська, а й важку військову техніку. І тоді вони відводять частину чи більшість військ, але техніка залишається. І за потреби є можливість дуже швидко повернути людей назад.