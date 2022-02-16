Про це повідомляє прес-служба альянсу.

Україна попросила міжнародної допомоги в НАТО.

Про це повідомляє прес-служба альянсу. Ідеться про засоби, які можуть допомогти в разі масштабних надзвичайних ситуацій та загрози мирному населенню.

У запиті офіційний Київ просить поставити, зокрема автокрани, гусеничні бульдозери, пневматичні колісні екскаватори, пікапи, всюдиходи та машини розмінування з дистанційним керуванням.