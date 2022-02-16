Україна попросила міжнародної допомоги в НАТО [ Редактировать ]
Україна попросила міжнародної допомоги в НАТО.
Про це повідомляє прес-служба альянсу. Ідеться про засоби, які можуть допомогти в разі масштабних надзвичайних ситуацій та загрози мирному населенню.
У запиті офіційний Київ просить поставити, зокрема автокрани, гусеничні бульдозери, пневматичні колісні екскаватори, пікапи, всюдиходи та машини розмінування з дистанційним керуванням.
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Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії - повідомляє Reuters.
У комплекті також боєприпаси оборонного призначення, бронежилети, інше військове майно та спорядження - повідомили в профільному відомстві.
Цього разу партнери передали нашому війську боєприпаси та заряди для гранатометів на 200 мільйонів доларів.
Це протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків.
За даними супутникової зйомки, Росія доправила сотні одиниць техніки на занедбаний аеродром біля Сімферополя.