Пока внимание украинцев было отвлечено подсчетами олигархов и "оппозиционеров", покидавших Украину на фоне подогретого информационного поля, из страны выехали и другие интересные персонажи, на которых в суматохе не обратили внимания.

Одним из них оказался бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, передают "Украинские новости".

О его бегстве в Facebook сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Пока журналисты считали, сколько олигархов и «оппозиционеров» сбежало из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо "испарились" из страны. Не на чартерах или приватных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз", - написал политолог.

Бегство Бурбы, по мнению эксперта, примечательно тем, что именно он "любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему".

Как считает Быков, Бурба свой побег заранее тщательно подготовил, активно участвуя во многочисленных эфирах накануне выезда за границу.

"Сам Василий Васильевич «подготовился» хорошо. Походив по эфирам и раздав пачки интервью, он 10 февраля вылетел за границу. И до сих пор находится там. Это все, что нужно знать о бравом разведчике - бесстрашном правдорубе Бурбе, и его настоящих приоритетах", - резюмировал эксперт.