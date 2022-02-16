Люди по всій країні виходили на вулиці

Сьогодні Україна вперше відзначає День єднання - нове свято, лише дві доби тому запроваджене указом президента. Від 8 до 10 години ранку всі телеканали країни мовили спільно в межах загальнонаціонального телемарафону. У трансляції взяли участь мирні жителі різних міст країни, наші захисники на передовій, представники громадських організацій, урядовці та перші особи держави... Після завершення марафону, о 10 люди по всій країні виходили на вулиці з державними прапорами та синьо-жовтими стрічками, аби разом заспівати гімн України, докладніше - Ірина Розова.

Київ. На стадіоні "Олімпійський" від самого ранку розгорнули найбільший український прапор - завдовжки двісті метрів. І все - на честь нового свята - Дня єднання.

Олександр Павлович, житель Києва:

В таку тяжку хвилину - всі зібралися і ось бачите проносимо величезний стяг. Слава Україні!

"Героям слава!" - лунає у відповідь. І за кілька хвилин на стадіоні лунає гімн.

…ще нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженькі, як роса на сонці…

Співали й урядовці.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми єдині і сьогодні святкуючи День єднання ми демонструємо це, вітаю вас! Ми маємо бути сильними, ми маємо бути стабільними, ми маємо бути єдиними.

А в парламенті нардепи закликали об'єднуватися ще й навколо важливих законів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Объединение должно быть, но оно должно быть конкретными делами, а не просто какими-то флешмобами. Надо вернуться парламенту к социальным вопросам, что мы настаивали и требуем, чтобы парламент вернулся к тем вещам, которые реально беспокоят людей.

Акції до Дня єднання відбуваються в багатьох містах. Так у Черкасах - також розгорнули величезний стяг. На Соборній площі гуртом заспівали гімн. Акомпанував - військовий оркестр.

Айдин Новрузов, громадянин Азербайджану:

Я не верю, что хоть один украинец может с цветами встречать агрессора - такого не может быть. Слава Украине!

У Кропивницькому свято єднання відзначили автопробігом. Автівки з прапорами проїхались центральними вулицями міста. А ті, хто без машин, - влаштували ходу. Понад п'ять тисяч людей. Розгорнули величезний стяг і вишитий рушник.

Андрій Бойко, учасник АТО:

Ми сьогодні об'єднані не за політичними ознаками, не за якимись уподобаннями, ми сьогодні об'єднані нашою єдиною вільною Україною і бажанням жити в єдиній вільній Україні.

У Дніпрі ще з ночі на заводських трубах запустили арт-інсталяцію: синьо-жовті лазерні промені було видно за 10 кілометрів. А вже зранку синьо-жовтою стала вся площа біля міськради.

Карина Романенко, курсантка:

Каждый должен знать, что только вместе мы сможем преодолеть все трудности, показать любовь к своей стране.

Одна. Єдина. Соборна. Україна!

Із синьо-жовтим стягом урочисто пройшлися й на Буковині. Люди кажуть, єднатися потрібно постійно, а не лише цього дня. Звернулися чернівчани й до вороже налаштованого сусіда.

Людмила, жителька Чернівців:

Не лізь, бо буде вам біда. Це - Україна і це не просто. Тут кожен камінь буде стріляти, у нас є знання історичні про це. І в кожному серці горить бажання свободи.

А президент Володимир Зеленський звернувся з промовою до всіх українців.

Володимир Зеленський, президент України:

Жити щасливо, однією родиною з дітьми, з батьками і на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні і ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом, зможемо наш дім захистити.

Заходи до Дня єднання триватимуть в Україні щонайменше два тижні, заявили в Мінкультури.