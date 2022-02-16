На День єднання у Краматорську вийшли кілька тисяч містян [ Редактировать ]
День єднання на Донбасі. У Краматорську біля щогли з найвищим національним прапором зібралося кілька тисяч містян. Військові, студенти, працівники заводів та підприємств. Люди утворили живий ланцюг єднання. Разом з усією Україною рівно о 10 ранку заспівали національний гімн та розгорнули багатометровий синьо-жовтий стяг.
Ігор Лубенець, житель Краматорська:
Ну звичайно це гарні емоції від того, що ми всі єдині. Побачити своїх побратимів, колег друзів, а також побачити багато людей у Краматорську, які доводять, що Краматорськ - це Україна.
Богдан Бондар, генерал-лейтенант Збройних сил України:
Це дійсно показує єднання військових, цивільних, молоді дуже багато, навіть сонце сьогодні за нас, за нашу перемогу, за наше майбутнє, за нашу Україну.
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