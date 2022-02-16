День єднання на Донбасі. У Краматорську біля щогли з найвищим національним прапором зібралося кілька тисяч містян. Військові, студенти, працівники заводів та підприємств. Люди утворили живий ланцюг єднання. Разом з усією Україною рівно о 10 ранку заспівали національний гімн та розгорнули багатометровий синьо-жовтий стяг.

Ігор Лубенець, житель Краматорська:

Ну звичайно це гарні емоції від того, що ми всі єдині. Побачити своїх побратимів, колег друзів, а також побачити багато людей у Краматорську, які доводять, що Краматорськ - це Україна.

Богдан Бондар, генерал-лейтенант Збройних сил України: