Армія РФ повністю залишить територію Білорусі [ Редактировать ]
Російська армія повністю залишить територію Білорусі після завершення там спільних навчань. Про це в Мінську заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. За його словами, разом з особовим складом росіяни виведуть усю свою бойову техніку. Нагадаю, спільний вишкіл Білорусі та РФ - "Союзная решимость 2022" - мають завершитися 20 лютого. Раніше в Кремлі заявляли, що Росія та Білорусь "стикаються з безпрецедентними погрозами".
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