У столицях цивілізованого світу заяви про відведення військ РФ сприймають стримано [ Редактировать ]
І поки в Мінську та Москві жваво анонсують відведення військ, у столицях цивілізованого світу такі заяви сприймають стримано. Як саме - розкажуть мої колеги.
Є підстави для стриманого оптимізму, проте говорити про реальну деескалацію - зарано. Так відреагував Генеральний секретар НАТО на заяви Кремля про буцімто відведення частини російських військ від українських кордонів. Столтенберг наголосив: офіційна Москва досі не відповіла на пропозицію Альянсу провести чергові консультації.
Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:
Ми бачили ще з минулої весни, що вони пересувають свої війська туди-сюди, але це ще не є ознакою реальної деескалації. Часом ми спостерігаємо, що на деякі позиції приводять не лише війська, а й важку військову техніку. І тоді вони відводять частину чи більшість військ, але техніка залишається. І за потреби є можливість дуже швидко повернути людей назад.
Вторгнення досі можливе. У Великій Британії скептично сприйняли кремлівські заяви про відведення військ. Міністр оборони Бен Воллес зазначив, що будь-які слова мають бути підтверджені діями. Згідно з британськими даними спостереження, Росія й далі нарощує війська.
Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:
Ви не розгортаєте біля кордонів іншої країни 60 відсотків своїх наземних військ, якщо це просто звичайні навчання. За нашою інформацією, ви розгорнули масштабні польові шпиталі в низці районів навколо України й продовжуєте нарощувати свою військову присутність. Це все суперечить риториці, яка йде з Кремля.
Путін може залишити свої війська навколо України для залякування, щоб і надалі мати важіль для своїх вимог. Про це заявила заступниця держсекретаря США - Венді Шерман. Скільки це може тривати - в Держдепі не прогнозують. Шерман наголосила, що Штати й далі ретельно стежать за ситуацією на українських кордонах і обмінюються розвідувальними даними з Україною. У Вашингтоні вкотре наголосили на праві будь-якої країни самостійно визначати курс розвитку.
Запровадити антиросійські санкції, не чекаючи нового вторгнення до України - пропонують у Конгресі США. Законопроєкт підготувала група сенаторів від республіканської партії. Документ передбачає блокування російського проєкту "Північний потік-2", а також санкції проти великих російських банків та оточення Путіна.
На переконання сенаторів, це "покладе реальні витрати на Кремль за його поточну і будь-яку нову агресію проти України". Документ також передбачає створення нового органу ленд-лізу для України та прискорює розгляд у Конгресі питань щодо продажу зброї та допомоги Україні в безпековому секторі.
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