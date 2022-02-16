Енергетична незалежність - запорука незалежності держави. Однією з перших серед країн ЄС це усвідомила Литва, створивши в порту Клайпеди термінал для скрапленого газу "Індепенденс" ("Незалежність"). Литва послідовно обстоювала свою державну незалежність і допомагала дружнім країнам - зокрема й Україні.

На тлі скупчення військ РФ поблизу українських кордонів, Вільнюс не лише підтримує Київ політично, а й постачає нам зброю та амуніцію.

Сьогодні Литва святкує 104 річницю Незалежності. І навіть у цей день дбає про дружню Україну. Група депутатів Сейму Литви сьогодні й завтра перебуває в Києві. Разом із представниками інших країн Європи литовські депутати прибули висловити підтримку українському народу. Спілкувалася з друзями України - Валерія Коломієць.

Меморіал пам'яті загиблих воїнів, що віддали своє життя за Україну - встелений квітами.

Валерія Коломієць, кореспондентка:

Делегація представників ЄС сьогодні вшановує пам'ять українців, що загинули під час російсько-української війни. Об'єднана Європа визнає, що Україна зараз захищає не тільки себе, а і її від російської агресії.

Емануеліс Зінгеріс, депутат Сейму Литви:

Якщо ми втратимо Україну, ми втратимо весь демократичний світ. Це критичний момент для розвитку демократії в світі. Це цивільне суспільство має бути захищене в будь-який спосіб, усіма демократіями. Тут не йдеться про НАТО чи ЄС. Тут ідеться про демократію в усьому світі.

Ушанувати тих, хто поліг у війні на Донбасі, долучився Голова представництва ЄС в Україні - Матті Маасікас.

Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні:

Європейські лідери, лідери ЄС і лідери США, Канади так інших країн дали чітко зрозуміти: у разі повномасштабної агресії, хоча агресія вже триває, але якщо вона посилиться, агресору Росії доведеться мати справу з дуже важкими наслідками та з жорсткими санкціями.

Про свою солідарність з українцями заявив і посол Нідерладнів.

Йоганнес Герман Адріанус Корнеліс де Мол, посол Нідерландів в Україні:

... на цих стінах є фото людей, які також загинули 17 липня 2014 року, у день, коли був збитий літак рейсу МН17. Тому цей меморіал такий важливий для нас. Нідерланди підтримують Україну в економічному плані, фінансовому, розглядаємо імовірність надання військової оборонної зброї. Ось тому ми сьогодні тут. Разом з усіма. Виявити солідарність - ми за Україну.

Переймаються долею України й у Фінляндії.

Пяйві Мааріт Лайне, посол Фінляндії в Україні: