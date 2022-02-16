З нагоди Дня єднання до Маріуполя завітав Рінат Ахметов [ Редактировать ]
Мільярд для Маріуполя. Інвестувати в будівництво нового Миронцева на місцевих металургійних підприємствах пообіцяв бізнесмен Рінат Ахметов. До прифронтового міста підприємець, за його словами, завітав з нагоди Дня єднання.
Рінат Ахметов, бізнесмен:
Я здесь для того, чтобы вместе с вами разделить эти волнения и эту тревогу, у нас с вами одна цель - сильные и успешные предприятия, сильный, красивый, мирный и успешный город Мариуполь. Сильная, независимая, целостная и успешная Украина. Я уже говорил не раз и еще раз хочу сказать, счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине.
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