Масштабні навчання "Заметіль-2022" тривають на рівненському полігоні [ Редактировать ]
Масштабні навчання "Заметіль-2022" тривають на рівненському полігоні. Спільний вишкіл в умовах, максимально наближених до бойових, там проходять артилерія, піхота, танкові, механізовані підрозділи та тероборона. Новітнє озброєння, яке надали країни-партнери, допомогло істотно змінити тактику оборонного бою. Умовного противника знищують майже миттєво. Участь у тренуваннях беруть і воїни, які захищають Україну на Сході. І хоча досвіду їм не позичати, з такою надсучасною зброєю вони йдуть у бій вперше.
Андрій Мельник, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми знаємо чим їх зупинити, якщо вони пройдуть цей небезпечний для них рубіж. Таким засобами є протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", NLAW М-141 і в поєднанні з українськими протитанковими засобами "Стугна", "Корсар" вони дозволяють на достатньому рівні імовірності знищити необхідну кількість бронеоб'єктів противника.
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