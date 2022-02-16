Масштабні навчання "Заметіль-2022" тривають на рівненському полігоні. Спільний вишкіл в умовах, максимально наближених до бойових, там проходять артилерія, піхота, танкові, механізовані підрозділи та тероборона. Новітнє озброєння, яке надали країни-партнери, допомогло істотно змінити тактику оборонного бою. Умовного противника знищують майже миттєво. Участь у тренуваннях беруть і воїни, які захищають Україну на Сході. І хоча досвіду їм не позичати, з такою надсучасною зброєю вони йдуть у бій вперше.

Андрій Мельник, військовослужбовець Збройних сил України: