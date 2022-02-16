Австрия отменяет антиковидные ограничения [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Власти Австрии планируют отменить в марте большую часть социальных ограничений, действующих в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщил федеральный канцлер республики Карл Нехаммер, передает ТАСС.
Прогнозы показывают, что мы осторожно и продуманно, но в то же время настойчиво можем постепенно возвращаться к нормальной жизни. С 5 марта большая часть ограничений, осложняющих жизнь гражданам Австрии, будет отменена.
Ограничения будут сниматься в несколько этапов. С 19 февраля пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны, отели и спорткомплексы можно будет не только переболевшим и привитым, но и при отрицательном результате теста на COVID-19.
С 22 февраля эти же критерии будут распространены на въезжающих в страну. Исключением станут прибывающие из стран, которые внесены Минздравом Австрии в список распространения мутаций коронавируса.
С 5 марта власти планируют отменить ограничения продолжительности работы ресторанов и проведения общественных мероприятий. Масочный режим в помещениях станет носить не обязательный, а рекомендательный характер, за исключением магазинов, аптек, банков, отделений почты. В целях защиты групп риска послабления не будут вводиться в больницах и домах престарелых.
Венские кафе, рестораны и бары останутся открытыми только для привитых и переболевших, продолжит действовать положение об обязательном использовании масок второго уровня защиты (FFP-2) в закрытых помещениях.
Напомним, что в Австрии 5 февраля вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19 взрослого населения возрастом старше 18 лет.
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