Власти Австрии планируют отменить в марте большую часть социальных ограничений, действующих в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщил федеральный канцлер республики Карл Нехаммер, передает ТАСС.

Прогнозы показывают, что мы осторожно и продуманно, но в то же время настойчиво можем постепенно возвращаться к нормальной жизни. С 5 марта большая часть ограничений, осложняющих жизнь гражданам Австрии, будет отменена.

Ограничения будут сниматься в несколько этапов. С 19 февраля пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны, отели и спорткомплексы можно будет не только переболевшим и привитым, но и при отрицательном результате теста на COVID-19.

С 22 февраля эти же критерии будут распространены на въезжающих в страну. Исключением станут прибывающие из стран, которые внесены Минздравом Австрии в список распространения мутаций коронавируса.

С 5 марта власти планируют отменить ограничения продолжительности работы ресторанов и проведения общественных мероприятий. Масочный режим в помещениях станет носить не обязательный, а рекомендательный характер, за исключением магазинов, аптек, банков, отделений почты. В целях защиты групп риска послабления не будут вводиться в больницах и домах престарелых.

Венские кафе, рестораны и бары останутся открытыми только для привитых и переболевших, продолжит действовать положение об обязательном использовании масок второго уровня защиты (FFP-2) в закрытых помещениях.

Напомним, что в Австрии 5 февраля вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19 взрослого населения возрастом старше 18 лет.