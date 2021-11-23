Австрия изменила условия въезда в страну [ Редактировать ]
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В Австралии с 22 ноября начал действовать общегосударственный карантин. Страна обновила правила въезда. Об этом пишет пресс-служба АО "Укрзализныця".
Так, с понедельника, в связи с общегосударственным локдауном, в Австрию будут пускать при наличии уважительной причины, в частности:
- посещение родственников;
- лечение;
- семейные обстоятельства;
- служебные поездки;
- свадьба;
- похороны.
В случае наличия уважительной причины, во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:
- сертификат о полной вакцинации (при условии, если последняя вакцина была сделана более чем за 14 дней до поездки);
- подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).
Вакцинированные пассажиры для въезда в страну должны:
- иметь подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, который был сделан не позднее чем на 72 часа до въезда. По прибытии - обязательный 10-дневный карантин.
- зарегистрироваться для путешествия на Pre-Travel-Clearance не ранее чем за 72 часа до въезда.
Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь с собой тест, в то же время они освобождены от обязательного карантина по прибытии.
Читайте также, Германия, и Франция внесли Украину в список стран "высокого риска". С 10 октября в страны смогут попасть с любой целью только вакцинированные украинцы. Перед поездкой в Германию туристам из Украины необходимо зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе подтверждение.
Кроме того, Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации, страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС.
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