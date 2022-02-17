На Сході зафіксували п'ять ворожих обстрілів [ Редактировать ]
П'ять ворожих обстрілів було на Сході країни минулої доби. По околицях Станиці Луганської та Новогнатівки противник гатив із мінометів 82-го калібру.
Також військові зафіксували один ворожий безпілотник. За його допомогою скинули осколкову гранату поблизу Лобачевого.
А в бік Луганського та Мар'їнки противник відкривав вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.
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По околицях Станиці Луганської противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру. А поблизу Лобачевого - скинув із безпілотника боєприпас ВОГ-17.
З протитанкового ракетного комплексу ворог вдарив у бік Катеринівки.
Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь із гранатометів. ПоблизУ Мар'їнки - з безпілотника скинув постріл ВОГ-17. Крім того, на Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення.
Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
Українські армійці відкривали вогонь у відповідь.