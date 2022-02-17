Україну не лякають жодні прогнози та вороги – Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Україну не лякають жодні прогнози та жодні вороги - заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки в Маріуполь. Глава держави наголосив, за вісім років війни Україна та її Збройні сили стали у стільки ж разів міцнішими.
Зеленський подякував усім, хто захищає Україну. І додав, що з такими людьми країна готова долати будь-які загрози, а також політичний і воєнний тиск.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми маємо міцні Збройні сили України, прекрасні дипломатичні, волонтерські сили і сили нацспротиву усієї України, сили захищати свою землю та сили не піддаватися на будь-які провокації, сили здолати шлях до знову мирної та знову єдиної України.
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Таке заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу. 16 лютого глава держави запровадив у країні День єднання.
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