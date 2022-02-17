Україну не лякають жодні прогнози та жодні вороги - заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки в Маріуполь. Глава держави наголосив, за вісім років війни Україна та її Збройні сили стали у стільки ж разів міцнішими.

Зеленський подякував усім, хто захищає Україну. І додав, що з такими людьми країна готова долати будь-які загрози, а також політичний і воєнний тиск.

Володимир Зеленський, президент України: