До Дня єднання у Краматорську зібралися містяни: створили живий ланцюг [ Редактировать ]
До Дня єднання у Краматорську біля щогли з найвищим національним прапором зібралося кілька тисяч містян. Військові, студенти, працівники заводів та підприємств. Люди утворили живий ланцюг. Разом з усією Україною заспівали національний гімн та розгорнули багатометровий синьо-жовтий стяг.
Ігор Лубенець, житель Краматорська:
Ну, звичайно, це гарні емоції від того, що ми всі єдині. Побачити своїх побратимів, колег друзів, а також побачити багато людей у Краматорську, які доводять, що Краматорськ - це Україна.
Богдан Бондар, генерал-лейтенант Збройних сил України:
Це дійсно показує єднання військових, цивільних, молоді дуже багато, навіть сонце сьогодні за нас, за нашу перемогу, за наше майбутнє, за нашу Україну.
по теме
На стадіоні "Олімпійський" від самого ранку розгорнули найбільший український прапор - завдовжки двісті метрів. І все на честь нового свята - Дня єднання.
У Брюсселі кілька десятків людей заспівали гімн на Горі Мистецтв. У Лондоні з півсотні українців прийшли на Даунінг-стріт.
Вирушив поїзд із Рахова Закарпатської області і прямує до Маріуполя на Донеччині. Прибуде сьогодні о 17:20.
На акцію зібралося кілька сотень людей. Завершилася хода на Потьомкінських сходах.
Люди зустрілись на Соборній Площі і рівно о десятій годині ранку гуртом заспівали гімн. Акомпанував виконавцям військовий оркестр.