В Одесі в центрі міста напередодні відбулася хода за збереження суверенітету України. Під бій барабанів та патріотичні гасла учасники пройшли від вулиці Дерибасівської до пам'ятника Дюку де Рішельє.

На акцію зібралося кілька сотень людей. Завершилася хода на Потьомкінських сходах. Там одесити розгорнули величезний прапор України та разом заспівали національний гімн.

Наталія Лисюк, жителька Одеси:

В часи інформаційних всіляких вкидів, в часи, коли йде інформаційна більше війна, ніж війна насправді - дуже важливо об'єднатися, показати, що ми - українці, ми незламні, ми сильні, ми єдині!

Андрій Дучинський, житель Одеси: