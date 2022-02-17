Противник на Донбасі розмістив озброєння поза межами зберігання [ Редактировать ]
Противник на Донбасі розмістив озброєння поза межами зберігання - повідомляють в ОБСЄ.
У звіті йдеться про танки, гармати та гаубиці - загалом понад сотня одиниць, найбільше саме танків. Усю цю техніку представники незаконних збройних формувань посунули ближче до лінії розмежування.
Нагадаю, за попередніми домовленостями, важка зброя має перебувати на чітко визначених ділянках.
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