В Австрії майже всі карантинні заборони скасують з п'ятого березня.

Про скасування майже всіх карантинних обмежень оголосили одразу в трьох країнах - Австрії, Нідерландах і Швейцарії. Вони будуть поступовими.

Наприклад, у Швейцарії перші послаблення почнуть діяти вже відсьогодні - у країні більше не потрібні COVID-паспорти. У Нідерландах із 25 лютого всі громадські місця запрацюють без обмежень.

Також скасують вимогу носити захисні маски. В Австрії майже всі карантинні заборони скасують з п'ятого березня. Водночас британські фахівці застерігають: нові штами ковіду можуть бути небезпечнішими, тож суспільству ще зарано розслаблятися.