І вже цієї суботи в Києві офіційно вітатимуть віцепрезидента США Камбалу Гарріс. Таке повідомили в Білому домі. Переговори відбудуться вже цієї суботи під час візиту Гарріс до Європи. Політик планує взяти участь у Мюнхенській конференції. У Німеччині Гарріс також зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Олафом Шольцом та лідерами Латвії, Литви та Естонії. Водночас Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій Європарламенту.