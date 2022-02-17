Білий дім відряджає до Києва віцепрезидента США [ Редактировать ]
І вже цієї суботи в Києві офіційно вітатимуть віцепрезидента США Камбалу Гарріс. Таке повідомили в Білому домі. Переговори відбудуться вже цієї суботи під час візиту Гарріс до Європи. Політик планує взяти участь у Мюнхенській конференції. У Німеччині Гарріс також зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Олафом Шольцом та лідерами Латвії, Литви та Естонії. Водночас Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій Європарламенту.
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