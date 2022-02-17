Україна, Велика Британія та Польща створили новий формат співпраці [ Редактировать ]
Україна, Велика Британія та Польща створили новий формат співпраці. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з пані міністром закордонних справ Британії Ліз Трас. Очільниця британської дипломатії зранку прибула до Києва з першим візитом. Протягом двох днів вона матиме зустрічі з керівництвом України.
по теме
За два дні - з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії - Ліз Трасс. Тоді ж Київ відвідає маршалок польського Сейму - Томаш Ґродзький.
Страны имеют глубокие исторические связи
Стягування російських солдатів до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни".
Заявив: стягування російських солдатів до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни".
Європа продовжує шукати нові шляхи стримування Росії. З цією метою в Лондоні зустрілися міністри оборони Великої Британії й Польщі.