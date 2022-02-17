Про скасування майже всіх карантинних обмежень оголосили одразу в трьох країнах - Австрії, Нідерландах і Швейцарії. Пом'якшення будуть поступовими. Наприклад, у Швейцарії перші послаблення почнуть діяти вже відсьогодні - в країні більше не потрібні COVID-паспорти. У Нідерландах із 25 лютого всі громадські заклади запрацюють без обмежень. Люди зможуть ходити вже без захисних масок. В Австрії майже всі карантинні заборони скасують із п'ятого березня. Водночас британські фахівці застерігають: нові штами Ковіду можуть бути небезпечнішими, тому суспільству ще зарано розслаблятися.