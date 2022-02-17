Верховна Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС [ Редактировать ]
Авіабезвіз... Верховна Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС. Це тепер дозволить закінчити всі процедури, щоб спільний авіапростір запрацював. На угоду чекали вісім років. Підписали її ще восени, під час саміту Україна-ЄС. Відкрите небо має зрівняти в правах українських та європейських авіаперевізників, зняти монополії на окремі маршрути. Бонус для пасажирів - польоти мають стати безпечнішими, а ціни на квитки - нижчими.
Анна Юрченко, заступниця міністра інфраструктури України:
Створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіаційної безпеки польотів, організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, роботи систем комп'ютерного бронювання, захисту навколишнього середовища та забезпечення прав споживачів. Реалізація угоди відбуватиметься у два етапи, що передбачає поступове приведення законодавства України у відповідність та вимог стандартів ЄС.
Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Ратифікації цієї угоди буде точно недостатньо для того, щоб вона ефективно працювала, тому що поки європейські авіакомпанії не будуть переконані у якості, справедливості й верховенстві права, якості наших судів, нашої антикорупційної інфраструктури, до того часу ця угода про відкрите небо повноцінно не запрацює.
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