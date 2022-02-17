Вакцинувати дітей віком від п'яти років рекомендують у Великій Британії [ Редактировать ]
Вакцинувати дітей віком від п'яти років рекомендують у Великій Британії. Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі коронавірусу. Імунізація для дітей необов'язкова, проте рекомендована. Для цієї вікової групи є педіатрична вакцина від компанії Pfizer. Щеплення препаратом роблять з інтервалом 12 тижнів.
по теме
Імунізація для дітей не є обов'язковою, проте рекомендована.
Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі ковід-19.
Были обнародованы правила иммунизации
Добровільно заразитися коронавірусом пропонують науковці з Великої Британії. Там учені працюють над розробкою нової, ефективнішої вакцини. Експеримент розпочали в Оксфордському університеті ще торік, у квітні.
У громадський транспорт і магазини можна без них. А в ресторани чи нічні клуби - без паспорта вакцинації.