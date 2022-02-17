Сам Зеленський - сьогодні на Донбасі

Відреагував на обстріл Станиці Луганської - Володимир Зеленський. Атаку на мирних жителів та обстріл дитячого садочка - президент назвав великою провокацією. І закликав ОБСЄ залишатися в Україні для моніторингу ситуації - аби це було чинником стримування.

Сам Зеленський сьогодні - на Донбасі. Побував на передових позиціях українських військових, поспілкувався з бійцями, а також перевірив готовність озброєння на тлі загрози ескалації.