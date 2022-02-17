Володимир Зеленський відреагував на обстріл Станиці Луганської [ Редактировать ]
Відреагував на обстріл Станиці Луганської - Володимир Зеленський. Атаку на мирних жителів та обстріл дитячого садочка - президент назвав великою провокацією. І закликав ОБСЄ залишатися в Україні для моніторингу ситуації - аби це було чинником стримування.
Сам Зеленський сьогодні - на Донбасі. Побував на передових позиціях українських військових, поспілкувався з бійцями, а також перевірив готовність озброєння на тлі загрози ескалації.
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Біля Світлодарська було поранено рибалку. Ворог двічі поцілив у нього, коли той був на водосховищі. Очевидці одразу покликали наших військових.
А також, за його словами, світ має зафіксувати, що атаку здійснили з окупованих територій, які контролює Росія.
Дитячий садок "Казка" в Станиці Луганській. Ворог ударив по "яслах" з важкої артилерії. На території закладу вибухнуло щонайменше два снаряди.
Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі коронавірусу. Імунізація для дітей необов'язкова, проте рекомендована.