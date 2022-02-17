Імовірність нападу Росії на Україну сьогодні вища, ніж напередодні! Це вже заяви Бюро нацбезпеки Польщі. Розвідка Штатів теж говорить про нарощування Федерацією військ. Ситуацію нині обговорили міністри оборони НАТО та лідери країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі. Більше подробиць - в Олени Абрамович.

Обстріли в Станиці Луганській могли бути одним зі сценаріїв для Росії, аби виправдати початок війни. Про це заявив міністр оборони США після засідання із союзниками по НАТО. За його словами, американська розвідка наразі спостерігає лише нарощення Росією військ. І попри такі обставини - дипломатичне рішення досі можливе.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Мирне розв'язання конфлікту, з повагою до суверенітету й територіальної цілісності України, було б найкращим виходом. Якщо Путін серйозно налаштований на такий результат, США та союзники готові до співпраці. Якщо ж ні, про що свідчать його дії, то всьому світові буде зрозуміло, що він розпочав війну, попри наявні дипломатичні варіанти врегулювання ситуації.

Поки міністри оборони НАТО дискутували, зокрема і з очільником українського відомства, який доєднався онлайн, у Москві висловили роздратування. Мовляв, вони мирно провели тренування, почали відводити війська, але - цитую - "істерика триває".

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії:

Поэтому решили просто не разыгрывать этот спектакль, не учавствовать в нем, а сказали натовцам, ребята, давайте пока вы не успокоитесь, пока вы немножко не остынете, и не придете в себя, заморозим пока наше присутствие. И ваше у нас и наше в Брюсселе.

Чи означає це кінець переговорів? Не зрозуміло. Лавров пообіцяв дати відповідь НАТО сьогодні. Генсек Альянсу тим часом заявив: така постійна напруженість - це нова реальність, із якою доведеться жити.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Росія вкотре засвідчила своє нехтування принципами, які лежать в основі європейської безпеки, а також свою здатність і готовність погрожувати застосуванням сили, щоб досягти своїх цілей. На жаль, боюся, це нова норма, до якої ми повинні бути готові.

У стані "Росія ось-ось нападе" доведеться жити найближчі тижні, а то й місяці, вважає міністр закордонних справ Британії. Як знизити напруження - порадились і лідери Євросоюзу. Вони зібралися на саміт у Брюсселі. Українського питання раніше не було в порядку денному, проте саме з нього розпочали зустріч. І лідерам таки є чим обмінятися - адже тривалі перемови з Путіним віч-на-віч нещодавно мали і президент Франції, і канцлер Німеччини.