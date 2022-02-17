Українські прикордонники працюють у штатному режимі на пункті "Шегині" [ Редактировать ]
Та хай там як інформаційно підігрівалася тема можливого вторгнення, українці зберігають спокій! На українсько-польському кордоні - жодної паніки. Величезних черг до Європи немає. Як і людей із валізами, які намагаються якнайшвидше втекти з країни. Та все ж охочі виїхати - є. Каже, наша Христина Гашенко. Тож що відбувається на західному кордоні? - дивіться в її репортажі.
Це пункт пропуску "Шегині" - "Медика". Зазвичай у чергах тут водії простоюють щонайменше по шість годин. Сьогодні ж - удвічі менше.
Близько трьох годин.
У черзі на виїзд практично всі - українці. Кажуть, до Польщі їдуть у справах. Хтось на заробітки, хтось по товар, а хтось - до родичів у гості. І загроза воєнного вторгнення тут ні до чого.
Віталій, житель Львова:
Ми нормальні люди. Ми зі Львова, куди ми втечемо? Львовяні не тікають. Вони, якщо треба, то і воюють. Щоб от так тікати, якась паніка - такого немає.
Володимир, житель Івано-Франківська:
Ми собі ідемо на роботу, підійшло число, що треба їхати. Зараз до літа, в мене віза закінчується в червні, а далі нова віза і знову.
Валентина Скред, заступниця начальника відділення інспекторів прикордонної служби пункту пропуску "Шегині":
За годину ми оформляємо до 50 транспортних засобів, це в штатному режимі.
У те, що Кремль наважиться на широкомасштабний наступ на Україну, подорожувальники не вірять.
Вторгнення можливе, але війна не можлива. Вторгнення може зайти на 1-2 км. А сюда не прийде.
Іван, житель Львівщини:
Не буде ніякого вторгнення, ніякої війни не буде. Ще Путін не настільки поїхав, щоб (сміється). Ми ж здорові, сильні, нє?
З Іспанії додому на Херсонщину повертається Олександр. Він чотири місяці працював там далекобійником. Удома на нього чекають троє доньок і дружина. І від його дому до лінії фронту - лише 250 кілометрів. Запевняє: і думки не було перечекати напружені часи за кордоном.
За рідними скучив.
Та й самі жителі Польщі - певні: воєнних протистоянь між НАТО та Росією не буде. Для Кремля це коштуватиме - аж занадто дорого.
Ремігіуш Швенс, житель Польщі:
Не вигідно йому це. - Дуже дорого? - Дуже! Йому це не потрібно. Йому потрібна влада. Престиж, якщо так можна сказати. Він від цього залежить.
Водночас українські прикордонники працюють у штатному режимі. Підстав до переходу на посилений режим роботи - запевняють - немає. Ані в плані перевірки документів, ані щодо збільшення кількості працівників.
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