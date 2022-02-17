"Жінки за Мир" оскаржують обов'язкову вакцинацію у суді [ Редактировать ]
Обов'язкову вакцинацію українців проти коронавірусу в Окружному адмінсуді Києва оскаржує Національна платформа "Жінки за Мир". Активістки намагаються скасувати ухвалу уряду щодо усунення від роботи нещеплених представників певних професій. Постанову Кабміну вважають такою, що суперечить Конституції. Також хочуть скасувати обов'язковість "зелених сертифікатів" під час подорожей у межах країни.
Ірина Хижняк, позивачка, правозахисниця:
Мы не против самой вакцинации. Мы против принудительной вакцинации, мы против того, что органы власти сами действуют за пределами правового поля. Сами нарушают основной закон Украины. Постановление Кабинета Министров - не закон. Военного и чрезвычайного положения в Украине нет. Соответсвенно данная норма постановления Кабинета Министров елементарно подлежит отмене.
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