Ковідні протести: "Конвой свободи" прибув до Брюсселя

Усіх, у кого поліція помічає прапори, плакати чи якусь символіку, що свідчить про намір взяти участь у протесті, розвертають ще на вʼїзді до столиці. Якщо ж демонстрантів на автівках виявляють уже в Брюсселі, то пропонують вибір: або їхати на спеціально відведені парковання, або на добу за ґрати.