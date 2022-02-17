Вступати до лав тероборони столиці й захищати Київ від загарбників. З таким закликом до депутатів Київради звернувся мер столиці Віталій Кличко. А щоб процес вступу був швидким і зручним, у кулуарах навіть організували пункт прийому заявок до бригади тероборони. Утім, скільки обранців записалося до складу резервістів - поки що невідомо.

Віталій Кличко, міський голова Києва: