Віталій Кличко звернувся до депутатів із закликом вступати до тероборони [ Редактировать ]
Вступати до лав тероборони столиці й захищати Київ від загарбників. З таким закликом до депутатів Київради звернувся мер столиці Віталій Кличко. А щоб процес вступу був швидким і зручним, у кулуарах навіть організували пункт прийому заявок до бригади тероборони. Утім, скільки обранців записалося до складу резервістів - поки що невідомо.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Я звертаюся до депутатів Київради! Ми з вами ухвалюємо рішення, важливі для безпеки та оборони міста. Але також ми повинні показувати своїм прикладом, що готові - всі разом, пліч-о-пліч - захищати нашу столицю, якщо настане критичний момент.
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Він наголосив, що Україна має сильну армію і столиця всіляко підтримує процес формування тероборони й виділила вже 110 млн гривень для її фінансового забезпечення.
Про готовність тероборони відзвітував міський голова Віталій Кличко.
Він наголосив, що для стабільності ситуації та життєзабезпечення міста важливим є безперебійне енерго-, тепло- та водопостачання.
Володимир Кличко - пішов у... тероборону! Важковаговик та чемпіон світу з боксу свою заяву подав не у військкоматі, а в першому центрі з підбору резервістів.
Аби вступити до бригади територіальної оборони, військкомат не потрібен. Зробити це можна в спеціальному рекрутинговому центрі.