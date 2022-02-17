Готуймо гаманці. Уже навесні вартість газу в наших комунальних платіжках може зрости щонайменше вчетверо. Рятувати ситуацію взялися й уряд, і народні депутати. На розгляд під куполом уже подали відповідний законопроєкт. Чи вдасться стримати ціновий газовий галоп? - з'ясовував наш Богдан Вербицький.

Спочатку вона різко зросла! Тож її довелося приборкати!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

В травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менш як вісім гривень.

Володимир Зеленський, президент України:

Всі багато кричали "Яка у нас ціна на газ!". У нас є річний пакет він менш як вісім гривень. Для людей. А от що буде, якщо цього не буде?

А "епоха газу зі знижкою" закінчується у травні. Бо річна ціна газу, про яку говорили і президент, і прем'єр - не вічна.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

Нас очікує так чи інакше збільшення цін на реалізацію газу до ринкових.

Бо це - вимога МВФ. І на ринку ситуація, м'яко кажучи, "неприємна".

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Это где-то порядка 30 тысяч гривен за тысячу кубических метров. Ну, то есть, против сегодняшних восьми, мы понимаем, что это даже больше чем в четыре раза рост тарифа.

Але, чи готові українці до таких тарифів? Бо "нагорає" ж немало.

У мене плита на газу, так оце 10 кубів.

У пані Надії - трохи менше, та й платить небагато. Лише за газову плиту.

Надія, пенсіонерка:

За три куби плачу 26 гривен с копейками. - О, ну це по вісім за куб. А готові платити більше? - Успокойтесь пожалуйста.

Але ж ціна ж газу може вирости! І особливо це буде відчутно для українців, що використовують газ для опалення. А їх - більшість. І зростання буде болючим!

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Задолженность за все коммунальные услуги составила 81 миллиард гривен, то мы этот рекорд превзошли на первое февраля. То есть, на месяц раньше.

І чи можливо зберегти тарифи на цьому рівні? - Теоретично, так. Можливий вихід - так зване "фінансове" покладання спеціальних обов'язків.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

Населення буде платити за ціною, яка є зараз, а постачальник буде купувати цей газ у власного оптовика за ринковою ціною. І цю різницю між ціною реалізації і ціною закупівлі, держава буде компенсувати таким постачальникам.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Речь идет о сумме более 150 миллиардов гривен, которые необходимо компенсировать, для того чтобы сохранить тарифы.

Та де взяти Стільки грошей? Один із варіантів: додаткові надходження в бюджет із ренти на видобуток газу.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

Якраз збільшення ренти, диференційоване, воно і забезпечить це збільшення джерела погашення цих видатків.

Відповідний законопроєкт - уже у парламенті. Є навіть вже три альтернативи. Зараз всі вони у комітеті. З ухваленням депутати не затягуватимуть, бо гроші - потрібні вже до травня.

Данило Гетьманцев, народний депутат, фракція "Слуга Народу":

Це 100 мільярдів додаткових до бюджету. І різниця повинна сплачуватися коштом державного бюджету. І одним з джерел цього фінансування якраз і є додаткова рента на газ.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Рентабельність бізнесу перетворилася на 900 відсотків. Відповідно, наприкінці минулого року, частина інвесторів виводила доволі великі кошти з України. Вони обраховуються в мільярдах доларів. І на сьогодні, влада й уряд мають розглянути питання справедливості прибутків.

Їх і планують витратити, зокрема, на погашення різниці в цінах на газ.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Они соберут необходимую сумму денег для того, чтобы компенсировать вот эту вот разницу между ценой закпуки импортного газа и ценой его реализации для украинских потребителей.

До речі, про реалізацію. Багатьох хвилює питання: а за скільки газ буде продавати "Нафтогаз" із травня? Чи планує монополіст подовжити річні контракти з іншими постачальниками? Чи їм готуватися до ринкових цін? Запит із цими питаннями ми надіслали у НАК. І чекаємо на відповідь.