Атакувати можуть одразу в кількох напрямках - із півночі, півдня та сходу.

Можливі напрямки вторгнення РФ в Україну опублікували в Міністерстві оборони Сполученого Королівства.

На карті зображені маршрути нападу Росії, якщо Москва таки наважиться на це. Атакувати можуть одразу в кількох напрямках - із півночі, півдня та сходу.

У британському Міноборони наголосили: зробити це РФ може будь-якої миті і без попередження. Також, за інформацією CNN, нині частина російських військ перебуває за 50 кілометрів від українського кордону.