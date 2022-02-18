Загострення на фронті: ворог поранив двох українських військових [ Редактировать ]
Загострення на фронті. Двоє українських військових поранені минулої доби. Є постраждалі і серед цивільних - троє контужені, одна жінка потрапила до лікарні.
Загалом ворог 50 разів порушив режим тиші - обстріли зафіксували по всій лінії зіткнення. По українських оборонцях та житлових кварталах противник відкривав вогонь з артилерії, важких мінометів та протитанкових ракетних комплексів. Щоб припинити масовану ворожу атаку, наші армійці були змушені стріляти у відповідь.
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Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
За попередніми даними штабу ООС, двоє цивільних осіб зазнали контузій, діти не постраждали.
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