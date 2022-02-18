Напередодні у Станиці Луганській ворог ударив із артилерії по мирних людях. Поцілив у будівлю дитячого садка. Про наслідки цього обстрілу - в матеріалі нашого кореспондента Ігоря Левенка.

Зараз ми бачимо, що співробітники поліції проводять обстеження території. Нас запустили, але не виключено, що тут можуть бути якісь нерозриви…

Дитячий садок "Казка" в Станиці Луганській. Ворог ударив по "яслах" з важкої артилерії. На території закладу вибухнуло щонайменше два снаряди.

Осколками прошиті вікна, ну це просто…

Обстріл стався вранці. Дитсадок уже працював. Снаряд пробив стіну та рвонув усередині. Пані Наталія саме працювала в пральні - за стінкою від кімнати, у яку залетів снаряд.

Наталія, техпрацівниця дитсадка:

И меня откинуло, не знаю, наверное вон до двери откинуло. Контузия правой стороны. Оказали помощь, нас забирали в больницу.

Дитячий садок відвідує 57 дітей. На момент обстрілу в приміщенні перебувало двадцятеро малят. Ворожий снаряд вибухнув у спортивній кімнаті.

Ігор Левенок, кореспондент:

Це просто диво, диво не інакше, що в цій кімнаті на момент обстрілу не було дітей. Адже обстріл трапився о восьмій сорок ранку. Одна група вже завершила ранкову гімнастику. А інша туди іще не зайшла.

Наталія Бутенко, в. о. завідувачки КДНЗ "Ясла-садок №21 "Казка"":

Получается, что с гимнастики они уже вышли и на следующее занятие, которое по расписанию в группе, они еще не зашли. Это просто чудо!

Троє співробітників зазнали контузій. Переляканих дітей вихователі вивели, спочатку в коридор, а потім - у підвал сусіднього будинку. Свого укриття дитсадок не має.

Мы вот здесь вот по обе стороны сидели…

Роботу закладу тимчасово зупинили. Діти пережили неабиякий стрес.

Олена, мама вихованиці дитсадка:

Я зашла, забрала ребенка, еще стреляли, я ее взяла, я ее даже не обувала. В тапочках побежали, живем через дорогу. Побежали в подвал. Она сейчас нормально, ну а тогда конечно плакала…

Армійці кажуть: ворог застосував далекобійну артилерію.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Це порушення не те, що правил війни, або Мінських домовленостей, це порушення будь-яких моральних принципів та людяності, адже всі прекрасно знають, що тут знаходиться дитячий садок. І що в ньому не може бути ніяких військовослужбовців. Від дитячого садка до позицій далека відстань, тож ми не можемо сказати, що це випадково…

Унаслідок обстрілу постраждали ще й сусідні будинки. Вибуховою хвилею там повибивало шибки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "тероризм".