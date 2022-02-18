Франція виведе свої війська з Малі після 9 років боротьби з ісламістами. Про це оголосив французький президент Еммануель Макрон.

За його словами, впродовж півроку французький контингент передислокують до інших країн регіону. Раніше Париж розірвав дипломатичні відносини з Малі після приходу до влади військової хунти на чолі з полковником Сулейманом Дембеле.

Попри це, заявив Макрон, Франція не припинить боротьби з ісламістськими бойовиками в регіоні.