Кількість загиблих внаслідок зсувів у бразильському Петрополісі зросла до 117 [ Редактировать ]
Кількість загиблих внаслідок зсувів у бразильському Петрополісі зросла до 117. Іще понад сотня - зникли безвісти.
Нагадаю, місто накрили небувалі зливи - найбільші за останні 90 років. Крім повеней, фіксують масштабні зсуви ґрунту. Зруйновано десятки будинків, розташованих на місцевих схилах.
Велика вода змивала транспорт на вулицях. Мер міста оголосив надзвичайний стан.
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За три години в Петрополісі випала місячна норма опадів. Просякнутий вологою ґрунт посунувся, ховаючи під собою будинки та їхніх мешканців. Частину міста на схилі буквально зрівняло з землею.
Велика вода зруйнувала десятки будинків, а також потрощила та знесла машини.
Найбільше постраждало місто Петрополіс, штат Ріо-де-Жанейро. Там негода спричинила масштабні зсуви ґрунту.
У Львові на припарковану машину вітер звалив і частину стіни нежитлової будівлі. Сильний буревій вирував і на Прикарпатті. Там дерево впало на автобус.
Біля будівлі центрального вокзалу Берліна лежать повалені вітром велосипеди та столики кафе. А всередині - на електронному табло руху - мерехтять повідомлення про скасовані рейси. Через потужний шторм "Іленія" німецька залізниця зупинила рух потягів у більшості регіонів країни.