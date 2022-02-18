Німецькі винищувачі прибули до Румунії в рамках розгортання місії НАТО [ Редактировать ]
Німецькі винищувачі "Єврофайтер" прибули до Румунії в рамках розгортання місії НАТО на східних флангах.
Упродовж наступних трьох тижнів через скупчення російських військ довкола українських кордонів три винищувачі та ще близько 60 армійців приєднаються до італійських і румунських військовиків задля охорони повітряного простору.
Розташуються вони на авіабазі поблизу Чорного моря.
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